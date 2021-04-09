Bozüyük kar altında

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hava sıcaklığının yaklaşık 15 derece birden düşmesiyle birlikte ilçe merkezi başta olmak üzere ilçeye bağlı belde ve köylerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hava sıcaklığının yaklaşık 15 derece birden düşmesiyle birlikte ilçe merkezi başta olmak üzere ilçeye bağlı belde ve köylerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Perşembe gecesinden itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kar yağışı ilçeye bağlı Dodurga beldesi ve ilçenin yüksek kesimleri ve ilçe merkezinde etkili olurken her yer beyaza büründü. İlçeye bağlı Dodurga Beldesi başta olmak üzere ilçeye bağlı yüksek kesimli köyler Erikli, Kospınar, Camiliyayla, Hamidiye, Kızıltepe, Metristepe ve Muratdere köylerinde kar yağışı daha fazla etkili oldu. İlçe merkezinde de beyaz bir örtü oluşturan kar yağışı renkli görüntülere sahne oldu.

Vatandaşlar; kar yağışının bu yıl geç başlamasına rağmen mevsimin oldukça verimli geçtiğini belirttiler. Her geçen yıl mevsimlerin değişken bir hal aldığını ve Nisan ayının ortalarına gelmemize rağmen kar yağışının görüldüğünü kaydettiler.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, kar yağışının etkisini bugün gün boyu sürdüreceği yarından itibaren sıcakların yine artacağı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı