Bozüyük itfaiyesi ilçeye döndü
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Bozüyük itfaiyesi ilçeye döndü

Bozüyük itfaiyesi ilçeye döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayan orman yangınında görev alan Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ilçeye döndü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayan orman yangınında görev alan Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ilçeye döndü.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Manavgat'ta yangın koordinasyon merkezi tarafından Alanya- Güzelbağ bölgesindeki yanan bölgeye yönlendirilen ve yoğun bir şekilde çalışmalara destek veren ekipler, Türkiye'nin 4 bir yanından gelen ekiplerle birlikte görevli oldukları bölgede yangının söndürülmesi ile birlikte ilçeye geri döndü. Ekibe başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Felaket ve afet zamanlarında bir kez daha tek vücut olarak hareket eden Türkiye biran önce bu belayı da geride bırakmasını temenni ederken, çalışmalarda yaşamını yitiren herkese Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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