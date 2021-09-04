Bozüyük HEM kursiyerlerinden tarihi başarı
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Bozüyük HEM kursiyerlerinden tarihi başarı

Bozüyük HEM kursiyerlerinden tarihi başarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Taekwondo kursiyerleri başarıları ile adlarından söz ettiriyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Taekwondo kursiyerleri başarıları ile adlarından söz ettiriyor.

Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki 8 kursiyer sene içinde gösterdikleri başarılı performanslar ve aldıkları madalyalar neticesinde milli takıma davet edildiler. Dünya Taekwondo ve Avrupa Taekwondo Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği 15-23 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan 6. Dünya Başkanlık Kupası Taekwondo Turnuvasında kursiyerlerden 37 kg Yıldız Kızlarda Neslişah Ençok, 44 kg Yıldız Kızlarda İremnur Gül Özgür,

45 kg Yıldız Erkeklerde Metehan İncesu, 57 kg Yıldız Erkeklerde Alper Tuncay, 46 kg Genç Kızlarda Şüheda Yangın, 55 kg Genç Kızlarda Zeynep Nur Sarıçiçek, 78 kg Genç Erkeklerde Ali Osman Üstün, 62 kg Büyük Bayanlarda Hatice Erdoğan ülkemizi temsil edecekler. Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam kursiyerlerine başarılar dileyerek yine tarih yazarak bu turnuvadan da büyük başarıyla döneceklerine gönülden inandıklarını söyledi. - BİLECİK

Bozüyük HEM kursiyerlerinden tarihi başarı
Bozüyük HEM kursiyerlerinden tarihi başarı
Bozüyük HEM kursiyerlerinden tarihi başarı
Bozüyük HEM kursiyerlerinden tarihi başarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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