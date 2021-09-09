Bozüyük HEM kursiyerleri İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti
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Bozüyük HEM kursiyerleri İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti

Bozüyük HEM kursiyerleri İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerleri 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü nedeniyle İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerleri 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü nedeniyle İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Bozüyük'te okuma yazmanın önemini anlatmak adına Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi yöneticileri, 8 Eylül Okuma Yazma Günü'nde kursiyerleri ile birlikte İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti. Etkinliğe Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam da katıldı.

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, ilçedeki okuma yazma oranlarına dikkat çekerek bu oranların artırılması gerektiğini açıkladı.

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliğinin hala devam ettiğini, Halk Eğitimin bu konuya çok önem verdiğini, konuyla ilgili çok aktif bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Sumak, okuma yazma kurslarının başta merkez ve ek bina olmak olmak üzere, okullar, cami ve benzeri uygun olan her mekanda açılabildiğini, kursiyer sayısı için bir kişinin bile yeterli olacağını, okuma yazma bilmeyenlerin Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurmaları halinde kendileri için talep ettikleri en uygun yerde kurs açılacağını belirtti.

Etkinlik kapsamında kursiyerler kütüphaneye ücretsiz olarak üye oldular. Kütüphane Müdürü Muazzez Gündüz, kütüphaneden her vatandaşın ücretsiz yararlanabileceğini belirtti, tüm halkı kitap almaya ve okumaya davet etti. - BİLECİK

Bozüyük HEM kursiyerleri İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti
Bozüyük HEM kursiyerleri İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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