Bozüyük HEM'de yeni dönem kurs kayıtları başladı Bilecik'in Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi'nde (HEM) 2020-2021 eğitim öğretim yılı yeni dönem kurs kayıtlarının başladığı açıklandı.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Halk Eğitimi Merkezi'nde (HEM) 2020-2021 eğitim öğretim yılı yeni dönem kurs kayıtlarının başladığı açıklandı.

Yapılan açıklamada "2020-2021 Eğitim öğretim yılı mezun öğrencilerimize yönelik kurs başvurusu e-kurs modülü üzerinden 26-30 Ağustos tarihlerinde yapılacaktır. Modül üzerinden başvuru yapmayanlar kurslara kabul edilmeyecektir. Modül üzerinden müracaat eden öğrencileri grup seçmek için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA