Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığına Atandı

Bilecik'in Bozüyük ilçe Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Adli Yargı Kararnamesi kapsamında Manisa'nın Alaşehir ilçesine atandı.



2016 yılı Temmuz ayında 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasında ilçeye atanan Başsavcı Kılıç, zaman kaybetmeden göreve başladı. İlçedeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) karşı yürütülen soruşturmaları büyük bir titizlik içerisinde yürüttü. Kılıç, adliyede vatandaşların ve avukatların adalet hizmetlerini daha etkin, daha hızlı ve kaliteli alabilmeleri amacıyla oluşturulan ön büro sistemini de hayata geçirdi. Manisa Alaşehir ilçe Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Başsavcı Kılıç'ın yerine Söke Cumhuriyet Savcısı Mahmut Bıçakçı görevlendirildi. - BİLECİK