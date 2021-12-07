Bozüyük Çarşı Projesi 1. Etap hafriyat çalışmaları başladı. Çalışmalarda fore kazıkların çakılması işlemi tamamlanırken hafriyat devam ediyor. 2 Bölümden oluşacak Bozüyük Çarşı Meydan Projesi'nin toplam inşaat alanı 8. 800 M² olan ilk kısmının 2. 501, 50 M²'lik bölümünde Meydan düzenlemesi, 1. 650 M²'lik alanda ticari birimler, zemin katta 12 adet 1. katta 4 adet olmak üzere toplamda 16 adet iş yeri ve zabıta birimi ile 5. 796, 60 M²'lik bir alanda da 200 Araçlık kapalı Otopark alanı yer alıyor. 2. bölümde ise Kurtuluş Savaşı Müzesi ve 30 metre yüksekliğinde ilçe manzarasına hakim bir seyir terası ile Eskişehir girişinden Bilecik, Bursa çıkışına kadar tüm güzergah boyunca görülebilecek bayrağımız yer alacak. Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde Kurtuluş savaşının, İstanbul'un işgalinden en son Cumhuriyetin ilanına kadar olan tarihsel süreç anlatılacak.

DİĞER FOTOĞRAFLAR DİĞER PROJELER 4 EYLÜL SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSİ, YEŞİLKENT SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSİ, SANAT EVİ VE GÜLÜMSE KAFE, BOZÜYÜK ÇARŞI MEYDAN PROJESİ, SARAYCIK KAVŞAĞI YENİ KARAYOLU BAĞLANTI KÖPRÜSÜ, CAN SUYU AİLE SİGORTASI PROJESİ, ÜCRETSİZ SU PROJESİ,

Bozüyük Çarşı Projesi 1. Etap hafriyat çalışmaları başladı. Çalışmalarda fore kazıkların çakılması işlemi tamamlanırken hafriyat devam ediyor. 2 Bölümden oluşacak Bozüyük Çarşı Meydan Projesi'nin toplam inşaat alanı 8. 800 M² olan ilk kısmının 2. 501, 50 M²'lik bölümünde Meydan düzenlemesi, 1. 650 M²'lik alanda ticari birimler, zemin katta 12 adet 1. katta 4 adet olmak üzere toplamda 16 adet iş yeri ve zabıta birimi ile 5. 796, 60 M²'lik bir alanda da 200 Araçlık kapalı Otopark alanı yer alıyor. 2. bölümde ise Kurtuluş Savaşı Müzesi ve 30 metre yüksekliğinde ilçe manzarasına hakim bir seyir terası ile Eskişehir girişinden Bilecik, Bursa çıkışına kadar tüm güzergah boyunca görülebilecek bayrağımız yer alacak. Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde Kurtuluş savaşının, İstanbul'un işgalinden en son Cumhuriyetin ilanına kadar olan tarihsel süreç anlatılacak.

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