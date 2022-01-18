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Bozüyük beyaza büründü

Bozüyük beyaza büründü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bozüyük'te sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı nedeni ile Bozüyük Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük'te sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı nedeni ile Bozüyük Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Yoğun kar yağışı ile birlikte çalışmalara başlayan belediye ekipleri vatandaşların, kar yağışı ve soğuk havadan olumsuz yönde etkilenmemeleri amacıyla çalışmalarına ilk olarak ana arterler, hastane güzergahı ve dolmuş servis güzergahlarından başladı. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra yaya ekipleri tarafından da ana cadde üzerindeki kaldırımlar ile kapalı pazar kaldırımlarında temizlik çalışması yapıldı. - BİLECİK

Bozüyük beyaza büründü

Bozüyük beyaza büründü

Bozüyük beyaza büründü

Bozüyük beyaza büründü

Bozüyük beyaza büründü

Bozüyük beyaza büründü

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