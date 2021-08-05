Bozüyük Belediyesine ait kiralık alanlar ihaleyle verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bozüyük Belediyesine ait kiralık alanlar ihaleyle verildi

Bozüyük Belediyesine ait kiralık alanlar ihaleyle verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bozüyük Belediyesi tarafından kiraya verilecek alanlar ihale usulü ile kiralandı.

Bozüyük Belediyesi tarafından kiraya verilecek alanlar ihale usulü ile kiralandı.

Bozüyük Belediyesi Yeni Düğün Salonunda Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümen Başkanı Mahmut Fındık'ın başkanlığında ki ihale, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45 maddesi gereğince açık artırma suretiyle yapıldı. 12 adet kokoreç yeri ve 2 adet çay ocağı 3 yıllığına kiraya verilirken, Kasımpaşa Mahallesi Eminağa Caddesinde bulunan1 nolu ATM kurulum yeri kiralanması ihalesi ile Yeşilkent Kültür ve Sosyal Tesislerindeki 2 adet işyerinin kiralanması ihalesine istekli çıkmadı. Yediler Mahalle Konağında bulunan Aile Hekimliği sağlık hizmeti vermek amacı ile 3 yıllığına kiraya verildi.

İhalelerin tamamlanmasının ardından Başkan Fındık, gerçekleştirilen iş yeri ihalelerinin ilçe halkına ve kiralayan esnafa hayırlı olmasını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Altun Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Hande Erçel Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Burak Elmas Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bozüyük Belediyesine ait kiralık alanlar ihaleyle verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 01:09:58. #1.14#

title