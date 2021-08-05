Bozüyük Belediyesine ait kiralık alanlar ihaleyle verildi

Bozüyük Belediyesi tarafından kiraya verilecek alanlar ihale usulü ile kiralandı.

Bozüyük Belediyesi tarafından kiraya verilecek alanlar ihale usulü ile kiralandı.

Bozüyük Belediyesi Yeni Düğün Salonunda Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümen Başkanı Mahmut Fındık'ın başkanlığında ki ihale, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45 maddesi gereğince açık artırma suretiyle yapıldı. 12 adet kokoreç yeri ve 2 adet çay ocağı 3 yıllığına kiraya verilirken, Kasımpaşa Mahallesi Eminağa Caddesinde bulunan1 nolu ATM kurulum yeri kiralanması ihalesi ile Yeşilkent Kültür ve Sosyal Tesislerindeki 2 adet işyerinin kiralanması ihalesine istekli çıkmadı. Yediler Mahalle Konağında bulunan Aile Hekimliği sağlık hizmeti vermek amacı ile 3 yıllığına kiraya verildi.

İhalelerin tamamlanmasının ardından Başkan Fındık, gerçekleştirilen iş yeri ihalelerinin ilçe halkına ve kiralayan esnafa hayırlı olmasını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı