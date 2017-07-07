Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı

Bozüyük Belediyesi yaz spor okulları çeşitli branşlarda profesyonel eğitmenler eşliğinde başlarken her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor.



Çeşitli branşlarda başlayan yaz etkinliklerinde çocukların sosyalleşerek yaşıtları ile kaynaşmaları ve geleceğin profesyonel sporcuları olmaları için güzel bir başlangıç yapmaları hedeflenirken, yaz tatilinde eğlenerek öğrenmeleri amaçlanıyor. Alanlarında her biri uzman olan 21 antrenör eşliğinde; atletizm, basketbol, jimnastik, dart, futbol, güreş, halk oyunları, Latin dansları, masa tenisi, okçuluk, taek-wondo, tenis, yüzme ve voleybol olmak üzere toplam 14 branşta 2 bin 317 öğrenci spor eğitimi alacak. Bozüyük Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak düzenlenen kurslarda öğrenciler yaz boyunca spor eğitimi almanın yanı sıra tatillerini en iyi şekilde değerlendirecekler. - BİLECİK