Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi'ndeki teşhir ürünleri yenileniyor
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Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi'ndeki teşhir ürünleri yenileniyor

Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi'ndeki teşhir ürünleri yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'in Bozüyük ilçesinin tarihi ve kültürel birikimlerini ortaya çıkarmak, sergilemek ve gelecek nesillere aktarmak amacı ile faaliyet gösteren 'Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi'nde ilçenin tarihini yansıtan pek çok eser görücüye çıkıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinin tarihi ve kültürel birikimlerini ortaya çıkarmak, sergilemek ve gelecek nesillere aktarmak amacı ile faaliyet gösteren 'Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi'nde ilçenin tarihini yansıtan pek çok eser görücüye çıkıyor.

Müzede sergilenen eserler belirli periyotlarda değiştirilerek vitrinler yeni teşhir ürünleri ile yeniden düzenleniyor ve ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Aile büyüklerinden yadigar kalan nadide ürünler, çok kıymetli bağışlar, itina ile saklanıp teşhir için özenle hazırlanıyor. Son olarak yeniden sergilenen objeler arasında Sevinç Oğuzlar adına bağışlanan 1 gelinlik, Şaziye Aktaş'a ait 1 gelinlik, Vildan Atılgan'a ait gelin kemeri, Meliha Şen'e ait 1 gelinlik, Cevriye Ata'ya ait gelin kemeri, Nazif ve Sabri Ata adına bağışlanan pipo takımı, Edirne Keşan'da yaşayan Bozüyüklü Kadri Baltakıran'ın annesi Hatice Baltakıran adına bağışlanan bindallı,Ömer Bayır tarafından dedesi Kamil Bayır adına bağışlanan tek kırma tüfek ve Eczacı İlayda Sena Gökbaba tarafından bağışlanan gelin aynası yer alıyor. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi'ndeki teşhir ürünleri yenileniyor
Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi'ndeki teşhir ürünleri yenileniyor
Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi'ndeki teşhir ürünleri yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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