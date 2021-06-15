Bozüyük Belediyesi satın almak yerine kendi üretiyor
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Bozüyük Belediyesi satın almak yerine kendi üretiyor

Bozüyük Belediyesi satın almak yerine kendi üretiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin daha modern bir görünüm kazanması amacıyla üretilen dekoratif saksıları, parklar ve yeşil alanlara yerleştiriyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin daha modern bir görünüm kazanması amacıyla üretilen dekoratif saksıları, parklar ve yeşil alanlara yerleştiriyor.

Tamamı belediye ekiplerince üretilen saksıların ilk aşaması metal profillerin belirlenen forma getirilmesi ile başlıyor. Tasarlanan şekle getirilen metal profiller, kaynak ve taşlama işlemlerinin ardından boyanıyor. Çiçeklerin yerleştirildiği saksılar ise cam elyafı ve polyester kimyasallar ile kalıplara dökülerek üretiliyor. Baştan sona tüm aşamaları belediye imkanlarıyla üretilen ve dekoratif saksılar, piyasanın çok daha altında bir maliyetle ilçemize kazandırılıyor. Üretimi ve montajı belediye bünyesinde yapılan dekoratif saksılar belediye bütçesine de katkı sağlıyor. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi satın almak yerine kendi üretiyor
Bozüyük Belediyesi satın almak yerine kendi üretiyor
Bozüyük Belediyesi satın almak yerine kendi üretiyor
Bozüyük Belediyesi satın almak yerine kendi üretiyor
Bozüyük Belediyesi satın almak yerine kendi üretiyor
Bozüyük Belediyesi satın almak yerine kendi üretiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bozüyük Belediyesi satın almak yerine kendi üretiyor - Haberler Ekonomi
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