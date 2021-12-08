Bozüyük Belediyesi'nin sosyal yardımları arttı

Bozüyük Belediyesi'nin sosyal yardımlarından 'Cansuyu', 330 liraya yükseltilirken, kış desteği olarak da ihtiyaç sahiplerine 330 lira ödenmesine karar verildi.

Bozüyük Belediye Meclisi aralık ayı olağan toplantısının 2'inci birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda belediye tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren Cansuyu kapsamında yardım yapılmasına karar verilen kişilere verilen kartlara yüklenecek aylık miktarın 275 liradan 330 liraya yükseltilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından ekonomik verilerin olumsuz seyretmesi sonucu oluşan yüksek enflasyon karşısında ısınma giderlerinin de yüksek oranda artması sebebiyle hayatlarını sosyal yardımlarla idame ettirmekte zorlanan vatandaşlara bir nebze katkı sağlamak amacıyla Aralık/2021 ayından başlayarak Nisan/2022 ayı dahil olmak üzere beş ay boyunca kış desteği adı altında yapılacak olan sosyal destek yardımı da oy birliği ile 300 TL olarak belirlendi. - BİLECİK