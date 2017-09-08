Bozüyük Belediyesi'nden Söğüt Şenlikleri'ne Ücretsiz Otobüs

Bozüyük Belediyesi tarafından Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenecek 736'inci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine katılmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz araç tahsis edecek.



Bugün başlayan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da Pazar günü katılacağı Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinde Bozüyükler için araç kaldırılacak. Başbakan Yıldırım'ın teşrifi ile katılımın artması beklenen şenliğin son gününde Bozüyüklülerin şenlik alanına ücretsiz ulaşımını sağlamak amacıyla Bozüyük Belediyesi Başkanlığı tarafından otobüs tahsis edildi. Otobüsler Cumhuriyet Meydanı'ndan saat 08: 30'da hareket ederek şenliğe katılmak isteyen vatandaşları Söğüt'e ücretsiz olarak götürecek ve şenlik bitiminde de yine vatandaşların tekrar Bozüyük'e dönmelerini sağlayacak. - BİLECİK