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Bozüyük Belediyesi'nden kandil şekeri ikramı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bozüyük Belediyesi'nden kandil şekeri ikramı

Bozüyük Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ikram etti.

Bozüyük Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil şekeri ikram etti.

Bozüyük'te Miraç Kandili nedeniyle camilere giderek ibadetlerini yapan cemaate Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından mevlit şekeri dağıtıldı. Dağıtım esnasında vatandaşların kandilini kutlayan görevliler vatandaşlara Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun kandil kutlamasını ve selamlarını da iletti. İlçe genelindeki tüm camilerde yatsı namazı sonrası dağıtılan ikramlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi'nden kandil şekeri ikramı

Bozüyük Belediyesi'nden kandil şekeri ikramı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Bozüyük Belediyesi, Miraç Kandili, Bozüyük, kandil, Yerel, Haberler

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