Bozüyük Belediyesi kursiyerleri yeterlilik sınavında yüzde 50 başarı sağladı
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Bozüyük Belediyesi kursiyerleri yeterlilik sınavında yüzde 50 başarı sağladı

Bozüyük Belediyesi kursiyerleri yeterlilik sınavında yüzde 50 başarı sağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen kursa katılan ve 27. Dönem POMEM Fiziki Yeterlilik Sınavı'na katılan adayların yarısı başarı sağladı.

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen kursa katılan ve 27. Dönem POMEM Fiziki Yeterlilik Sınavı'na katılan adayların yarısı başarı sağladı.

Bozüyük Belediyesi, spor mülakatı ve parkur gerektiren sınavlarla ilgili açtığı spor kursları ile gençleri hayallerindeki mesleğe hazırlıyor. Alanında uzman belediyemiz spor eğitmenleri eşliğinde, ücretsiz olarak verilen POMEM fiziki yeterlilik sınavı kurslarına katılan adaylar sınavlarda karşılaşacakları parkurların benzeri olan Kapalı Spor Salonu'nda özel hazırlanmış parkurlarda sınava hazırlanıyor. Bu dönem belediyenin ücretsiz fiziki yeterlilik kurslarına devam eden ve sınava giren adaylardan her 2 adaydan 1'i sınavda başarı sağlayarak mülakat sınavına girmeye hak kazandı. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi kursiyerleri yeterlilik sınavında yüzde 50 başarı sağladı
Bozüyük Belediyesi kursiyerleri yeterlilik sınavında yüzde 50 başarı sağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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