BOZÜYÜK BELEDİYESİ İTFAİYESİ MANAVGAT İÇİN YOLA ÇIKTI 31 Temmuz 2021, 19: 19

Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki orman yangınları nedeniyle zor anlar yaşayan Manavgat'a destek için Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi harekete geçti.

Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki orman yangınları nedeniyle zor anlar yaşayan Manavgat'a destek için Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi harekete geçti. Türkiye birbiri ardına çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangınları da söndürme çalışmaları sürüyor. Bozüyük Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi de yangın kabusu yaşayan Manavgat'a destek için yola çıktı. Tüm hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen ekip, Antalya'ya uğurlandı. Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi, istenilen noktalara nakledilerek yangın söndürme çalışmalarına destek verecek.

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Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki orman yangınları nedeniyle zor anlar yaşayan Manavgat'a destek için Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi harekete geçti. Türkiye birbiri ardına çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangınları da söndürme çalışmaları sürüyor. Bozüyük Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi de yangın kabusu yaşayan Manavgat'a destek için yola çıktı. Tüm hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen ekip, Antalya'ya uğurlandı. Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi, istenilen noktalara nakledilerek yangın söndürme çalışmalarına destek verecek.

Kaynak: Habermetre