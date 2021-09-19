-BOZÜYÜK BELEDİYESİ EĞİTİM VE SPOR KULÜBÜ VOLEYBOL TAKIMI SEZON ÖNCESİNDE MORAL DEPOLADI 19 2021, 14: 21 - Haberler
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-BOZÜYÜK BELEDİYESİ EĞİTİM VE SPOR KULÜBÜ VOLEYBOL TAKIMI SEZON ÖNCESİNDE MORAL DEPOLADI 19 2021, 14: 21

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-BOZÜYÜK BELEDİYESİ EĞİTİM VE SPOR KULÜBÜ VOLEYBOL TAKIMI SEZON ÖNCESİNDE MORAL DEPOLADI 19 2021, 14: 21

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı sezon öncesinde moral depoladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı sezon öncesinde moral depoladı.

2021-2022 sezonunda Bozüyük'ü 2. Lig'de temsil edecek olan takımımız, kulüp yöneticileri ve antrenörleri ile birlikte kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Ekim ayındaki maçlara son sürat hazırlanan "Bizim Kızlar" takımlarını ve Bozüyük'ü ulusal ligde en iyi şekilde temsil etmek için çok çalıştıklarını belirtti.

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2021-2022 sezonunda Bozüyük'ü 2. Lig'de temsil edecek olan takımımız, kulüp yöneticileri ve antrenörleri ile birlikte kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Ekim ayındaki maçlara son sürat hazırlanan "Bizim Kızlar" takımlarını ve Bozüyük'ü ulusal ligde en iyi şekilde temsil etmek için çok çalıştıklarını belirtti.

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Haber: -BOZÜYÜK BELEDİYESİ EĞİTİM VE SPOR KULÜBÜ VOLEYBOL TAKIMI SEZON ÖNCESİNDE MORAL DEPOLADI 19 2021, 14: 21 - Haberler
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