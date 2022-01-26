Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kızlar basketbol takımları galibiyetlerle başladı - Haberler Spor
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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kızlar basketbol takımları galibiyetlerle başladı

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kızlar basketbol takımları galibiyetlerle başladı

Bilecik'te düzenlenen U16 Basketbol Kızlar İl Birinciliği müsabakaları başladı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te düzenlenen U16 Basketbol Kızlar İl Birinciliği müsabakaları başladı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kızlar basketbol takımları turnuvaya galibiyetlerle başladı

Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ve oldukça heyecanlı geçen U16 Basketbol Kızlar İl Birinciliği müsabakalarına Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü 2 takımla katılırken, turnuvaya galibiyetlerle başladı. Nefes kesen müsabakalarda Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor A Takımı Bilecik Tedak Spor'u 43-24, Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor B Takımı da Bilecik Gençlik Spor'u 27-20 yenmeyi başardı. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kızlar basketbol takımları galibiyetlerle başladı

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kızlar basketbol takımları galibiyetlerle başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Mustafa Kemal Atatürk, Bozüyük Belediyesi, basketbol, Bilecik, Spor, Haber

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