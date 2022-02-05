Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü il şampiyonu oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü il şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü il şampiyonu oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Bilecik İl Şampiyonası U18 kızlar ve erkekler kategorisinde şampiyonlar belli oldu.

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Bilecik İl Şampiyonası U18 kızlar ve erkekler kategorisinde şampiyonlar belli oldu.

Bozüyük Spor Salonunda oynanan şampiyonluk mücadelesi Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübünün a ve b takımı karşı karşıya geldi. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü A takımı müsabakayı kazanırken, il şampiyonu oldu. Müsabaka sonundan kupa töreninde Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti. Takımları ve teknik ekibi tebrik eden Başkan Yardımcısı; "İl Şampiyonluğunun ardından Türkiye genelinde oynanacak karşılaşmalarda hepinize başarılar diliyoruz" dedi.

Basketbol Bilecik İl Şampiyonu U18 Erkeklerde birinci Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü a takımı olurken, ikinci b takımı, U18 Kadınlarda turnuvasında birinci Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü a takımı, 2'inci ise b takımı oldu. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü il şampiyonu oldu

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü il şampiyonu oldu

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü il şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor

Bozüyük Belediyesi, Türkiye, Bilecik, Bozüyük, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title