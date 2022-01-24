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Bozüyük Belediyesi can dostlarını unutmadı

Bozüyük Belediyesi can dostlarını unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Veterinerlik Hizmetleri birimi tarafından sokak hayvanlarını besleme çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Veterinerlik Hizmetleri birimi tarafından sokak hayvanlarını besleme çalışmaları devam ediyor.

Ağır kış şartları nedeniyle özellikle kırsal alanlardaki sahipsiz sokak hayvanları zor koşullarda yaşam mücadelesi verirken, Bozüyük Belediyesi destek olmayı sürdürüyor. Ekipler ilçe genelindeki mama noktalarına yaptıkları düzenli mama dolumlarının yanı sıra kırsal alanlara terk edilmiş sokak hayvanlarının toplandığı alanlara da bol miktarda mama bıraktı. Çalışmaların her türlü hava koşullarında devam edeceğini belirten ekipler, Bozüyük Belediyesi olarak her zaman sokak hayvanlarının yanlarında olduklarını belirtti. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi can dostlarını unutmadı

Bozüyük Belediyesi can dostlarını unutmadı

Bozüyük Belediyesi can dostlarını unutmadı

Bozüyük Belediyesi can dostlarını unutmadı

Bozüyük Belediyesi can dostlarını unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bozüyük Belediyesi, Sokak Hayvanları, Zabıta Müdürlüğü, Yerel, Haber

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