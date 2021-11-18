Bozüyük Belediyesi bütçe görüşmeleri

ANKARA (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, bütçe görüşmelerinin yapıldığı kasım ayı olağan meclis toplantısının 2'inci birleşiminin sonunda belediye meclis üyelerinden gelen soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Belediyenin bütçesinin 167 milyon olduğu anlatan Başkan Bakkalcıoğlu, "Burada büyük yatırımlarımız var. Bu yatırımların finansmanı için kredi kullanmayı planlayan bir bütçe değil. Ama önü de kapalı değil kredi kullanımında. Ancak gayrimenkullerimizin satışı ile finanse edeceğimiz projeler var. Bütçe buna göre düzenlenmiştir. 167 milyon TL'lik bütçe geçmiş yıllara göre biraz size yüksek gözükmüş olabilir ama şöyle bir durum var. Hükümetimizce yeniden değerlendirme katsayısı yüzde 36,12 olarak açıklanmıştır. Bütün kamu gelirleri, vergi gelirleri genel anlamda bu yüzde 36,12 katsayısı uygulanır. Bu nedenle bütçemize milli vergi gelirlerinden nüfus başına gelen paylar göz önüne alınmıştır. Ayrıca diğer gelirlerin de belli oranlarda artacağı düşünülmüştür. Ancak ben şuan itibari ile sizi bilgilendireyim; şuan itibari ile 2021 yılı 115 milyon TL olarak tasarladığımız, oylayıp kabul ettiğimiz bütçenin, 106 milyon TL 16 kasım itibari ile gelirimiz var. Yani gelir kesin hesabımız daha yıl sonunda çıkacak ama gelir kesin hesabımız gün olarak 106 milyon TL. Bunun 112 milyon ila 115 milyon TL arasında yıl sonunda gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Bu yüzde 98'lere varan bir bütçe gerçekleşmesidir ki yıllardır Bozüyük'te bir çok ilde, bir çok belediyelerde olmayan bir gerçekleşme oranıdır. Onu söyleyeyim. 115 milyon TL'lik gerçekleşen bütçemizi yeniden değerlendirme katsayısı ile göz önüne alırsanız zaten bizim hazırladığımız bütçeye de ulaştığını görebilirsiniz" dedi.

"Arıtma tesisimiz yatırım programında, ama yapılmıyor"

Ardından Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Kırgız'ın alt yapı planlaması ile ilgili sorduğu soru üzerine Başkan Bakkalcıoğlu "Belediyemizin Devlet Su İşleri'ne (DSİ) başvurusu olmuş. Arıtma tesisi ile ilgi yer tahsisimiz yapılmış. Projesi başvurulmuş, DSİ'nin yapmasını bekliyoruz. DSİ yatırım programında tesisimiz, tüm detayıyla birlikte ama yapmıyor. Neden yapmıyor bilemiyorum. Her sene, senede bir kaç kez yazışıyoruz. Su şebekesi ile de daha önce bilgilendirmiştim ama bir Avrupa Fonu projesine girmek üzere belediyemiz anlaşma yapmış. Sanıyorum 2014 yılında yapmış. Ondan sonraki yıllarda bir durağanlaşma olmuş. İlk etapta yüzde 85 hibe desteği, yüzde 10'da bakanlık hibe desteği ile yüzde 5'i belediye finansa edecek şekilde anlaşma imzalanmış. Fakat her nedense daha sonraki yıllarda hibe desteği yüzde 65'e düşürülmüş. 34 bin Euro gibi bir rakamdan söz ediyorum. Yüzde 35'inin öz kaynakla sağlanması gibi bizce çok saçma bir uygulamaya geçilmiş. Yani diğer anlamda hibe desteği geri alınmış. Biz yazışmalarımızı yaptık. O yazışmalar sonucunda, öncelikli taleplerimizi de belirttik ancak ilgili kamu biriminden, Ankara'dan bir yanıt alamıyoruz arkadaşlar. Ama biz elimizden geldiğince altyapıda, suda olsun, kanalizasyonda olsun ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Tümden yenileme gibi bir işlemin olma ihtimalini Ankara'da ki kararın vermesini bekliyoruz. Bu bizden önce yapılmış anlaşmalar doğrultusunda ama vermiyor. Neticede bize Ankara kanalı ile kararlar geldiği için bizim Avrupa Birliği ile direkt bir görüşmemiz yok. Biz direkt Ankara'daki merkezi hükümetin kurumlarıyla irtibata geçiyoruz" dedi.

"İçköy ve Baharözü gibi bölümlerde çok yoğun yaşanan su sıkıntılarını giderdik"

Konuşmasının devamında alt yapı çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Başkan Bakkalcıoğlu "Mesela bu sene Baharözü'nün komple kanalizasyon sistemini yaptık. Daha önce fosseptik ve kötü kokular içinde yaşayan bir mahallemizi kurtardık. Karayolları arkasını kurtardık. Su şebekesinden yararlanan İçköy ve Baharözü gibi bölümlerde çok yoğun yaşanan su sıkıntılarını giderdik. Kendi içindeki su şebekesi ile ilgili yeni gereken boru tesisatları döşüyoruz. İlgili tamirleri de hızla yapıyoruz. Ana ishale hattımızın kanal boyunda tam depoya geçiş bölgesinde geçmişte yapılan ana borudaki tüm Bozüyük'ü besleyen, daha doğrusu kuzey Bozüyük'ü tamamen besleyen, Bozüyük'ün 3/4 besleyen ana borunun ek yerlerini, zamanında yapılan hatalı imalatları 1-2 gün bile sürmeyen su sıkıntıları ile hallettik. Bizim o nedenle altyapıda bir sıkıntımız yok ama dileğim odur ki Ankara'dan bize olumlu haberler gelir" dedi.

"Biz bu sene yatırım programımıza sırf Tekke Mahalle'ye hizmet vereceğiz"

Son olarak AK Partili Belediye Meclis üyesi İsmail Seyhan'ın 4 Eylül Mahallesi'nde bazı bölgelerde üst katlara su çıkmaması ile ilgili dile getirdiği sorun üzerine Başkan Bakkalcıoğlu, 4 Eylül Mahallesi'nde böyle bir sıkıntı yaşanmadığını, ancak Tekke Mahalle'de böyle bir sorun olduğunu belirterek, "Tekke Mahalle'de çok eski dönemlerden bir sıkıntı var. Bunun sebebi, bizim üst kademe depolarımızın kotuyla Söğüt yolunun yakınlığıdır. Biz bu sene yatırım programımıza sırf Tekke Mahalle'ye hizmet vereceğiz. 500 tonluk Kızıltepe'de daha üst rakımda bir noktada olacak bir depoyu projelendirdik, planlamaya aldık. O sıkıntıyı da gidereceğiz." dedi. - BİLECİK