Bozüyük Belediyesi bir can dostunu daha sağlığına kavuşturdu
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Bozüyük Belediyesi bir can dostunu daha sağlığına kavuşturdu

Bozüyük Belediyesi bir can dostunu daha sağlığına kavuşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sokakta buldukları yeni doğum yapmış ve zor durumdaki sahipsiz köpeği evlerine alan hayvan severler, Bozüyük Belediyesi ekiplerine ulaşarak tedavi olmasını sağladılar.

Sokakta buldukları yeni doğum yapmış ve zor durumdaki sahipsiz köpeği evlerine alan hayvan severler, Bozüyük Belediyesi ekiplerine ulaşarak tedavi olmasını sağladılar.

Sokakta doğum yapan ve rahimi zarar gören sahipsiz köpeği gören hayvan severler onu evlerine alarak bakımını üstlenmek istedi. Ancak köpeğin rahimi ile ilgili yaşadığı rahatsızlığı gören hayvan severler belediye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Belediye ekipleri hasta köpeği acilen hayvan barınağına ulaştırarak veteriner hekim Arzu Şensoy Çetiner'e teslim etti. Veteriner Hekim tarafından hasta köpeğin muayenesi yapılarak acil olarak ameliyata alındı. Operasyonu oldukça başarılı geçen köpek 1 hafta boyunca belediye hayvan barınağında misafir edilerek iyileştikten sonra yavrularıyla birlikte hayvan severlere teslim edildi.

Köpeği sağlıklı bir şekilde gören hayvan severlerden Sefa Ercan, belediye ekiplerine teşekkür ederek "Hayvan burada doğurduğu için birde rahimi dışarı çıkmış, ilk doğum olduğu için biraz zorlanmış, Biz de belediye ekiplerini aradık, buraya geldiler, teşekkür ettik. Yardım ettiler. Hayvanın rahmi alındı, 1 hafta orada kaldı. Bugün de geldiler, teslim ettiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz" dedi.

Hayvan severlerden Zeliha Çakırca ise köpeğin iyileşmesine çok sevindiğini belirterek "Biz bu köpeği sokakta bulduk. Yavrulamıştı ve rahmi de dışarıya çıkmıştı. Dayanamayıp biz bu köpeği aldık ve beslemek istedik. Sonrada veterinere verdik. ve iyileşmiş oldu. Şu an çok mutluyuz" dedi. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi bir can dostunu daha sağlığına kavuşturdu
Bozüyük Belediyesi bir can dostunu daha sağlığına kavuşturdu
Bozüyük Belediyesi bir can dostunu daha sağlığına kavuşturdu
Bozüyük Belediyesi bir can dostunu daha sağlığına kavuşturdu
Bozüyük Belediyesi bir can dostunu daha sağlığına kavuşturdu
Bozüyük Belediyesi bir can dostunu daha sağlığına kavuşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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