Bozüyük Belediye Meclisi toplantısı

Bozüyük Belediyesi, Ağustos ayı olağan meclis toplantısı korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yapıldı.

Bozüyük Belediyesi, Ağustos ayı olağan meclis toplantısı korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yapıldı.

Metristepe Kültür Merkezi çok amaçlı salonunda yapılan toplantıda Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında gerçekleştirilirken, 8 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda ilk olarak Metristepe İmar İnşaat Eğitim Gıda Turizm Organizasyon Ticaret Limitet Şirketi'nin temsil ve ilzam yetkisi ile ilgili olarak belediye başkanının yoğunluğundan dolayı şirket müdürlük görevinin iptal konusu oldu. Metristepe İmar İnşaat Eğitim Gıda Turizm Organizasyon Ticaret Limitet Şirketi'nin temsil ve ilzamı için belediye başkan yardımcılarından, belediye meclis üyeleri içerisinden ve/ veya belediye personelleri içerisinden şirket müdürü ve/veya müdürleri atama yetkisinin Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na yetki verilmesi konusu oy çokluğu ile kabul edildi. Bozüyük Belediye Başkanlığı t plakalı ticari taksi ve durak işletme yönetmeliğinin 7'inci maddesinin 7'inci fıkrasında 'T plakalı ticari taksilerin belirli süreler sonunda yenilenmesi esastır. T plakalı ticari taksiler 15 yaştan küçük olmalıdır. (15 yaş sınırı, araçların fabrika imal tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.) 15 yaştan büyük mevcut araç işleticisi 31 Aralık 2021 tarihine kadar araçlarını yenilemek zorundadırlar. 31 Aralık 2021 tarihinden sonra araç değişikliği ve nakillerde 15 yaş uygulamasına başlanır. 15 yaşından büyük araçların nakil/yenileme işlemleri yapılmaz ve faaliyetten men edilir' şeklinde değişiklik yapılması konusu ise görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Ardından toplandı imar konularının görüşülmesiyle son buldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı