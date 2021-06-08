Bozüyük Belediye Meclisi olağanüstü toplandı
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Bozüyük Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Bozüyük Belediye Meclisi olağanüstü toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bozüyük Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağanüstü Toplantısı küresel salgın tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yapıldı.

Bozüyük Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağanüstü Toplantısı küresel salgın tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi çok amaçlı salonunda Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında tek gündem maddesi ile yapılan olağanüstü toplantıda "Belediye malları ve gelirleri ile ilgili kamu yararı kararının alınması konusu" görüşüldü. 5393 sayılı Belediye Kanunun "Belediyenin yetkileri ve imtiyazları" başlıklı 15. maddesinde yer alan; "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez." hükmü gereğince, çeşitli nedenlerle, üçüncü şahıslar tarafından belediye aleyhine açılan veya açılabilecek alacak davaları ve icra takipleri neticesinde, belediyenin uhdesinde bulunan ve fiilen kamu hizmetinde kullanılan malları üzerinde haciz takibinin engellenmesi amacıyla gündeme alınan madde yapılan görüşmelerin ardından oy çokluğu ile kabul edildi. - BİLECİK

Bozüyük Belediye Meclisi olağanüstü toplandı
Bozüyük Belediye Meclisi olağanüstü toplandı
Bozüyük Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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