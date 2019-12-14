Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Oylamaya katılan Bakkalcıoğlu, seçkide yer alan eserleri inceledikten sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.
Bakkalcıoğlu, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün"Sarıkamış Şehitleri Anısı", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper Ay" spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi " fotoğraflarını seçti.