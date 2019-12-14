Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haberler » Güncel » Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber

Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

14.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:36
Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu AA'nın

Belediye Başkanı , 'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oylamaya katılan Bakkalcıoğlu, seçkide yer alan eserleri inceledikten sonra "", "yaşam" ve "" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Bakkalcıoğlu, kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün"Sarıkamış Şehitleri Anısı", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper Ay" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi " fotoğraflarını seçti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler