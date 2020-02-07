Bozüyük Açık Cezaevinden bir kişi firar etti
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Bozüyük Açık Cezaevinden bir kişi firar etti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

07.02.2020 23:04 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:04
Bozüyük Açık Cezaevinden bir kişi firar etti

'in ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan İ.B.'nin (55) yapılan sayımda bulunmadığı ve firar ettiği öğrenildi. Kolluk kuvvetleri, İ.B.'nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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