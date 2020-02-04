Bozüyük Açık Cezaevinden 1 kişi firar etti
Haberler » 3. Sayfa » Bozüyük Açık Cezaevinden 1 kişi firar etti - Haberler

Bozüyük Açık Cezaevinden 1 kişi firar etti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan bir kişinin firar ettiği bildirildi.

04.02.2020 00:29 | Son Güncelleme: 04.02.2020 00:34
Bozüyük Açık Cezaevinden 1 kişi firar etti

'in ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan bir kişinin firar ettiği bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan B.S.'ın (20) yapılan sayımda bulunmadığı ve firar ettiği öğrenildi. Kolluk kuvvetleri, B.S.'ın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler