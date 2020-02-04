Bozüyük Açık Cezaevinden 1 kişi firar etti

04.02.2020 00:29 | Son Güncelleme: 04.02.2020 00:34

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan bir kişinin firar ettiği bildirildi.



Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan B.S.'ın (20) yapılan sayımda bulunmadığı ve firar ettiği öğrenildi. Kolluk kuvvetleri, B.S.'ın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA