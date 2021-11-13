Bozulan otobüsün yolcuları 20 saat mahsur kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozulan otobüsün yolcuları 20 saat mahsur kaldı

Demirören Haber Ajansı / Mithat Ünal - Haberler | Güncel
Bozulan otobüsün yolcuları 20 saat mahsur kaldı

MERSİN'in Anamur ilçesinde, arızalanan şehirlerarası otobüsün yolcuları, 20 saat yolda mahsur kaldı.

ANTALYA (DHA) - MERSİN'in Anamur ilçesinde, arızalanan şehirlerarası otobüsün yolcuları, 20 saat yolda mahsur kaldı. 20 saat boyunca mağdur edildiklerini belirten yolcular, otobüsün tamir edilmesinin ardından yollarına devam ederken, firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundular.

Dün gece yarısı Antalya- Şırnak seferini yapmakta olan yolcu otobüsü, iddiaya göre, Anamur ilçesinde arızalandı. Motor arızası veren otobüsün şoförü, aracı Antalya- Mersin karayolu üzerinde boş bir akaryakıt istasyonuna çekerek, yolcularla birlikte tamirciyi beklemeye başladı. Ancak zamanın ilerlemesine rağmen firmanın başka bir otobüs göndererek kendilerini aldırmadığını belirten yolcular, valiz ve eşyalarıyla mağdur edildiklerini söylediler.

SAVCILIĞA GİDİP, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Tamircinin gelmesi ve tamir süresi boyunca boş akaryakıt istasyonunda 20 saat mahsur kaldıklarını belirten yolculardan Osman Damar, 25 yolcu ile Anamur Cumhuriyet Savcılığı'na giderek firma hakkında suç duyurusunda olduklarını aktardı. Yolcular, 20 saatin ardından otobüsün tamir edilmesiyle yollarına devam etti.


Bozulan otobüsün yolcuları 20 saat mahsur kaldı

Bozulan otobüsün yolcuları 20 saat mahsur kaldı

Bozulan otobüsün yolcuları 20 saat mahsur kaldı

Alanya'da kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü, 4 katlı binanın çatısında asılı kaldı

Alanya'da kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü, 4 katlı binanın çatısında asılı kaldı

 Aldığı 5 biletin sonuncusunda 500 bin liralık büyük ikramiyeyi kazandı

Aldığı 5 biletin sonuncusunda 500 bin liralık büyük ikramiyeyi kazandı

 Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (2)

Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (2)

Demirören Haber Ajansı / Mithat Ünal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title