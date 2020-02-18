Bozulan asfalt yollara yama çalışması
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Bozulan asfalt yollara yama çalışması

Karayolları 148. Emet Şube Şefliği Karayolları ekipleri tarafından, Simav, Hisarcık ve Emet karayolunun bozulan kesimlerinde asfalt yama çalışması yapıldığı bildirildi.

18.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:52
Bozulan asfalt yollara yama çalışması

Karayolları 148. Şube Şefliği Karayolları ekipleri tarafından, , ve Emet karayolunun bozulan kesimlerinde asfalt yama çalışması yapıldığı bildirildi.


Yetkililer, Emet, Hisarcık ve Simav karayolunda kar yağışı sonrası yapılan tuzlama ve küreme nedeniyle oluşan çukurların karayolları ekipleri tarafından sıcak asfaltla doldurularak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildiğini belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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