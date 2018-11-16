Bozulan Aracı 30 Kilometre Ayakları ile İttiler

Motosiklet sürücüleri yolda bozulan ve içerisinde 3 aylık bebek de bulunan aracı 30 kilometre ayakları ile iterek tamirciye ulaştırdılar.

Tokat'ın Niksar ilçesinde motosiklet tutkunları örnek bir olaya imza attı. My Enduro Niksar Motosiklet kulübü üyesi 3 motosiklet tutkunu, geçtiğimiz gece Niksar'ın Karanlıkdere mevkisinde, cep telefonlarının çekmediği bir noktada arıza yapan otomobil ile karşılaştı. Araçta Niksar'daki bir cenazeye katılmak için İstanbul'dan hareket eden, aralarında 3 aylık bebeğin de yer aldığı bir aile bulunuyordu. Araç çalıştırılamayınca motosiklet tutkunları aileyi soğukta çaresiz bırakmamak için ilginç bir şey yaptı. İki motosiklet sürücüsü arızalı aracı 30 kilometre boyunca ayakları ile iterek tamirciye ulaştırdı. Arkadaşları da bu anları kask kamerası ile kaydetti. - SİVAS