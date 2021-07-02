Bozulabilir gıda taşımacılığı koşulları iyileştirilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bozulabilir gıda taşımacılığı koşulları iyileştirilecek

Bozulabilir gıda taşımacılığı koşulları iyileştirilecek
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Bozulabilir gıda maddelerinin taşıma koşulları iyileştirilecek, ticaretinin gelişimi teşvik edilecek.

Bozulabilir gıda maddelerinin taşıma koşulları iyileştirilecek, ticaretinin gelişimi teşvik edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Bozulabilir Gıda Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gıda nakliyesinde kullanılan araçların denetim kurallarını düzenlemek, ulusal ve uluslararası taşımacılıkta bozulabilir gıda maddesi taşıyan araç ile ekipmanın iyileştirilmesini ve yol kenarı denetimlerinin oluşturulmasını sağlamak "Türkiye'nin Gıda Kayıpları ve İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimine ilişkin Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı" çerçevesinde önem taşıyor.

Yönetmelik, bozulabilir gıda maddelerinin taşınması sırasında bu maddelerin kalitelerinin korunabilmesi için taşındıkları ortamda tesis edilmesi gereken uyumlaştırılmış ve geliştirilmiş teknik şartları tayin eden Türkiye'nin de taraf olduğu "Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma (ATP Anlaşması)" kapsamında hazırlandı.

ATP Anlaşması'nın gerektirdiği şartlar çoğunlukla izlenmesi gereken sıcaklık değerlerini ve taşımacılık esnasında kullanılacak donanımları kapsarken, yönetmelik bu koşulların iyileştirilmesi ve bozulabilir gıda maddeleri ticaretinin gelişiminin teşvik edilmesini amaçlıyor.

Yönetmelik, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

Son dakika haber | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bolu'da fabrika açılış töreninde konuştu Açıklaması
Son dakika haber | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bolu'da fabrika açılış töreninde konuştu Açıklaması
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın neden teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal yatıyor
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın neden teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal yatıyor
Türkiye'de işçileri ilgilendiren emsal karar! 2 ayrı davada sendikal haklarını kazandılar
Türkiye'de işçileri ilgilendiren emsal karar! 2 ayrı davada sendikal haklarını kazandılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Diego Costa Fatih Terim Metin Oktay Emre Kocadağ
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bozulabilir gıda taşımacılığı koşulları iyileştirilecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 14:24:57. #1.14#

title