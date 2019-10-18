Bozuk yollara atlı çözüm

18.10.2019 23:30

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Elmacık köyünde bozuk yollardan dolayı arabalarına masraf etmekten bıkan köylüler köy içindeki ulaşımı atla çözdü.



Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Elmacık köyünde köy içindeki yollar kaldırım taşı ile döşenirken, köyü, diğer köyler ve D-100 karayoluna bağlayan ana yolların bozuk olması nedeniyle vatandaşlar atları kullanmaya Ulaşımını atla sağlayan Elmacık köyü sakinlerinden Mustafa Çelik, "Atla mecbur kaldığımız için geçiyoruz. Atla gidiyoruz artık yapılacak bir şey yok. Yollar araçları bozuyor. Araçlara ön takım yaptırmaktan bıktık. Araçlarımıza binemez hale geldik" dedi.



Düzce'de 18 Temmuz 2019 yaşanan sel felaketinde yağmur yağışı nedeniyle yollar tamamen bozularak kullanılmaz hale gelmişti. - DÜZCE

Kaynak: İHA