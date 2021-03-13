Bozuk yolda yama çalışması başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bozuk yolda yama çalışması başlatıldı

13.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 13.03.2021 19:29
Bozuk yolda yama çalışması başlatıldı

Çorum'un Osmancık ilçesi Koyun Baba Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Sokağı'ndaki bozuk yolda yama çalışması başlatıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesi Koyun Baba Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Sokağı'ndaki bozuk yolda yama çalışması başlatıldı.

İHA'nın dün servis ettiği "Osmancık'ta vatandaşlar bozuk yoldan şikayetçi" başlıklı haberin ardından ilçe Belediyesi harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bugün Meliha-Rıfat Göbel Ortaokulu'na giden Yıldırım Beyazıt Sokağı'nda yol yama çalışması başlattı.

Yol onarım çalışmasını gören vatandaşlar konuyu gündeme getiren basın çalışanları ile çalışmayı gerçekleştiren belediye ekiplerine emeklerinden dolayı teşekkür ettiler. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Akif Ersoy Ziya Selçuk Mehmet Akif Ersoy
Magazin Esra Erol Birol Güven Nükhet Duru Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Fatih Terim Hakan Kutlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bozuk yolda yama çalışması başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 19:29:42. #1.15#
title