Bozuk yolda 40 dakikada 12 araçta maddi hasar oluştu - Haberler
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Bozuk yolda 40 dakikada 12 araçta maddi hasar oluştu

Bozuk yolda 40 dakikada 12 araçta maddi hasar oluştu
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde yağmurlu havada bozuk yolda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı.

SARIÇAM, ADANA (DHA) - ADANA'nın Sarıçam ilçesinde yağmurlu havada bozuk yolda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, yağmur suyu ile dolan çukurları fark etmeyince yaklaşık 40 dakika içerisinde 12 araçta maddi hasar oluştu.

Kentte iki gündür etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü. Sarıçam ilçesinin kuzeybatısındaki yeni yerleşim alanında, bozuk yolda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok sürücü, yolda yağmur suyuyla dolan çukurları fark etmedi. Tekerleri çukurlara düşen 12 araçta hasar oluştu.

Lastikleri parçalanan sürücüler, araçlarını yol kenarına bırakarak, çekici ya da lastik tamircilerinin gelmesini bekledi. Araçları kurtarıldıktan sonra lastiklerini tamir ettiren sürücüler, yolun bozuk olmasına tepki gösterdi. Belediye ekipleri, yaklaşık 3 saat sonra yolda oluşan çukurları toprak dökerek, kapattı.

'YOL DİYE BİR ŞEY YOK BURADA'

Su dolan çukura düşünce aracının 2 lastiği birden patlayan Ahmet Erol (58), "Sabah saatlerinden beri burada mahsur kaldık. Çekici çağırdım. Yol diye bir şey yok burada. Ön tamponumda da hasar var. Yaklaşık 5 bin lira masrafım var" dedi.


Bozuk yolda 40 dakikada 12 araçta maddi hasar oluştu

Bozuk yolda 40 dakikada 12 araçta maddi hasar oluştu

Bozuk yolda 40 dakikada 12 araçta maddi hasar oluştu

Bozuk yolda 40 dakikada 12 araçta maddi hasar oluştu

Bozuk yolda 40 dakikada 12 araçta maddi hasar oluştu

Bozuk yolda 40 dakikada 12 araçta maddi hasar oluştu

Bozuk yolda 40 dakikada 12 araçta maddi hasar oluştu

Bozuk yolda 40 dakikada 12 araçta maddi hasar oluştu

Bozuk yolda 40 dakikada 12 araçta maddi hasar oluştu

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Son Dakika Haberleri

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