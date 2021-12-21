Bozuk yolda 40 dakikada 12 araçta maddi hasar oluştu

SARIÇAM, ADANA (DHA) - ADANA'nın Sarıçam ilçesinde yağmurlu havada bozuk yolda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, yağmur suyu ile dolan çukurları fark etmeyince yaklaşık 40 dakika içerisinde 12 araçta maddi hasar oluştu.

Kentte iki gündür etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü. Sarıçam ilçesinin kuzeybatısındaki yeni yerleşim alanında, bozuk yolda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok sürücü, yolda yağmur suyuyla dolan çukurları fark etmedi. Tekerleri çukurlara düşen 12 araçta hasar oluştu.

Su dolan çukura düşünce aracının 2 lastiği birden patlayan Ahmet Erol (58), "Sabah saatlerinden beri burada mahsur kaldık. Çekici çağırdım. Yol diye bir şey yok burada. Ön tamponumda da hasar var. Yaklaşık 5 bin lira masrafım var" dedi.