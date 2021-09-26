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Bozuk yol yüzünden kaza yaptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bozuk yol yüzünden kaza yaptı: 2 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde seyir halindeki motosiklet, bozuk yol yüzünden kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde seyir halindeki motosiklet, bozuk yol yüzünden kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı General Şükrü Kanatlı Mahallesinde bulunan ve araç yoğunluğunun çok olduğu yolun bozuk olmasından kaynaklı motosiklet kayarak kaza yaptı. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HATAY

Bozuk yol yüzünden kaza yaptı: 2 yaralı

Bozuk yol yüzünden kaza yaptı: 2 yaralı

Bozuk yol yüzünden kaza yaptı: 2 yaralı

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