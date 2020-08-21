Bozuk parke taşları değiştirildi DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Konuralp bölgesinde bozuk ve tahrip olan kilit parke taşlarında değiştirme çalışması gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Konuralp bölgesinde bozuk ve tahrip olan kilit parke taşlarında değiştirme çalışması gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi, şehrin dört bir yanında çeşitli çalışmalar ile iyileştirme işlemlerine devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Konuralp bölgesinde bazı yollarda oluşan bozulmalara anında müdahale etti. Şehit Kemal Işıldak Mahallesi'ne bağlı Sertoğlu sokakta bozuk ve tahrip olan kilit parkelerde değiştirme çalışması yaptı. Kısa süre içerisinde tamamlanan yol vatandaşın kullanımına açıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA