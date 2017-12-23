Bozuk Kemana Kodlama ile Tamir!

İSTEK Okulları öğrencilerini teknolojiye hakim, problemlere çözüm üretebilen, çok yönlü ve yaratıcı bireyler olarak yetiştirmek amacıyla anaokulundan liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde robotik ve kodlama eğitimlerine ağırlık veriyor.



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İSTEK Bilge Kağan İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri, aldıkları bu eğitimi somut bir hedef doğrultusunda kullanarak, okuldaki yayı kaybolan kemanı tamir ettiler. Öğrenciler kemanı atıp yenisini almak yerine, kendi çözümlerini üreterek bir ürün ortaya çıkardılar.







Projenin temelini, öğrenciler aldıkları kodlama eğitimi oluşturdu. Öğrenciler kodlama araçları içindeki ses sekmesini, keman notalarını ve basit bir elektrik devresinin nasıl yapıldığı bilgisini kullanarak doğru ses çıkarabilen bir keman elde ettiler.



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Projeyi gerçekleştiren öğrenciler Alfarid Onalbek, Sinan Sener ve Kerem Yılmazer: "keman bozulduysa neden yenisini almıyoruz? düşüncesiyle başladığımız projeyi tamamladığımızda ortaya çıkan keman için aslında "bizim icadımız" diyebileceğimizi fark ettik. Bir kemanın ses çıkarması değil de, bizim yaptığımız bir kemanın ses çıkarması önemliymiş." dediler.



Yaptıkları projeyi geliştirerek başka müzik aletleri için de kullanabileceklerini düşünen öğrenciler, bir orkestra kurma hedefleri olduğunu söylediler.



