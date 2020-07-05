"Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terasları Projesi" onay aşamasında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terasları Projesi" onay aşamasında

Ortahisar Belediyesinin, Trabzon'un en çok gezilen yerlerinden Boztepe için hazırladığı "Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terasları Projesi"nin onay aşamasında olduğu bildirildi.

05.07.2020 14:25 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:28

Ortahisar Belediyesinin, Trabzon'un en çok gezilen yerlerinden Boztepe için hazırladığı "Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terasları Projesi"nin onay aşamasında olduğu bildirildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Boztepe'nin Trabzonlular ile Trabzon'u ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler için en uğrak yerlerden biri olduğunu belirtti.

Yapılması planlanan projesi tamamlandığında şehrin en cazip noktalarından biri olacağına işaret eden Genç, "Proje, bölgenin doğal ve tarihi niteliğine uygun yapılacak. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan projenin tasarım aşamasını tamamlayarak, onaylanması için Trabzon Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderdik. Gerekli değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra bir aksilik olmaması halinde projemizi ihaleye çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Genç, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin de aynı bölgede farklı bir projeyi hayata geçireceğine dikkati çekerek, ikisinin de içerik itibarıyla birbirini tamamlayan projeler olduğunu aktardı.

Çalışmaların Boztepe'nin doğal yapısına minimum müdahaleyle gerçekleştirilecek şekilde planlandığını, yürüyüş platformunun yaklaşık 1 kilometre olacağını anlatan Genç, şunları kaydetti:

"Projenin ana giriş noktası Boztepe tesislerinin otopark alanında yer alacak. Alternatif girişin Kızlar Manastırı girişi ile bağlantısı sağlanacak. Platformun yürüyüş aksının genişliği 3 metre olup, seyir noktalarında bu genişlik 20 metreye kadar çıkacak. Yürüyüş platformunda 100 metrekarelik 2 kafeterya inşa edilecek. Platform boyunca yaklaşık 19 noktada manzara gözlem terasları planlandı. Bunların 3'ü cam teras olacak. Seyir teraslarının yüksekliği 5 ya da 10 metre olacak. Teraslar doğaya minimum zarar verilmesi için ayaklar üzerine yapılacak. Platform boyunca arazinin uygun yerlerine seyir basamakları, oturma, dinlenme ve yaslanma alanları yapılacak."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi Haber
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! Haber
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı Haber
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor Haber
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü Haber
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir Haber
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Mahkeme, 'Polis kesemez' diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
İBB'nin Fatih'in portresini almasına CHP'den tepki: Kendi belediyemiz ama çok yanlış
İBB'nin Fatih'in portresini almasına CHP'den tepki: Kendi belediyemiz ama çok yanlış
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Engelli genci 'Ne bakıyorsun?' diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
Engelli genci "Ne bakıyorsun?" diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Asker uğurlamasında ortaya çıkan görüntüler Soylu'yu kızdırdı: Kabul edilebilir değil
Asker uğurlamasında ortaya çıkan görüntüler Soylu'yu kızdırdı: Kabul edilebilir değil
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Esra Erdoğan Esra Albayrak Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Hadise Cem Yılmaz Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Su Düğün Sakarya Havai Fişek
Şu an buradasınız: "Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terasları Projesi" onay aşamasında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 14:33:55. #1.14#
title