Boztepe'nin turizm cazibesi artırılacak

03.09.2019 15:52

Ordu'nun seyir terası konumundaki Boztepe'nin turizm cazibesinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Boztepe'nin devam eden projelerin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin tartışmasız en güzel seyir terasına dönüşeceğini söyledi.

Boztepe'nin artık yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi odağı haline gelmeye başladığını vurgulayan Güler, Boztepe'nin turizm potansiyelini artırmak için çalışmalarının hız kazandığını aktardı.

Güler, Boztepe'ye "Dört Mevsim Bulutlara Dokunun Projesi" kapsamında, 11 dairelik 5 villa tipi otel ile 1 restoran yapımının tamamlandığı belirterek, "Şimdi ise Etüt ve Projeler Dairemiz tarafından hazırlanan peyzaj projemizle ilgili ihaleyi yaptık. Kısa süre içerisinde peyzaj çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.

Boztepe için beş aşamadan oluşan projelerle buraya daha fazla yerli ve yabancı turistin ilgisini çekeceklerini ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Birinci aşama olan Bulutlara Dokunun Projesi'nin yapısal projesi tamamlandı. Şimdi ise peyzaj düzenlemesine başlıyoruz. İkinci aşamada yayalaştırma, üçüncü aşamada yöresel ürünlere ait satış birimlerinin oluşturulması, dördüncü aşamada Boztepe'yi arkadan dolaşacak alternatif yol güzergahı, beşinci aşamada ise önümüzdeki günlerde açıklayacağımız sürpriz bir projemiz yer alıyor. Ayrıca Boztepe'ye ulaşımı sağlayan ve üç şeride çıkardığımız yolda da çalışmalarımız son hızıyla sürüyor. Tüm bu projelerimiz tamamlandığında Boztepe'nin güzelliğine güzellik katacağız."

Güler, turizm alanında başka önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Hem doğal güzelliklerimizi ön plana çıkarmak hem de tarihi değerlerimizi turizme kazandırmak için çalışmalarımız var. Kurul Kalesi'nde kazı çalışmalarımız sürüyor. Yine Yason Burnu ile ilgili projelerimiz var. Mesudiye, Fatsa ve Ünye'de arkeolojik kazılar düşünüyoruz. Turistik tesislerle denizin kullanılmasıyla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Çambaşı Yaylası'nda iş adamlarımızla yeni bir otelin temelini attık. Misafirlerin otellerin dışında da kalabilecekleri, eğlenebilecekleri ve dinlenebilecekleri mekanlar son derece önemli. Bununla ilgili de çalışmalarımız var."

Kaynak: AA