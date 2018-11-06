Boztepe'nin Cazibesi Artacak

Ordu Büyükşehir Belediyesinin turizm alanında Boztepe'de yapımına başladığı 'Dört Mevsim Bulutlara Dokunun Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin önemli turizm noktalarından olan Boztepe'nin cazibesini artırmak için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Dört Mevsim Bulutlara Dokunun Projesi' kapsamında yapımına başlanan konaklama tesisleriyle ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında binaların betonarme inşaatı, gaz beton tuğla örme işleri, perlitli kiremit ile ahşap çatı kaplaması ve a tipi villaların dış cephe mantolama işlemleri tamamlandı. Tesisat, sıva, boya, cumba ve kat silmeleri ahşap çalışmaları ise devam ediyor. Önümüzdeki günlerde seramik kaplama, dış cephe bodrum kat taş kaplama ve dış cephe boya çalışmalarına başlanacak.

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait olan 11 bin 159 metrekare alan üzerinde inşa edilen 'Dört Mevsim Bulutlara Dokunun Projesi' kapsamında toplam 11 dairelik, 5 adet villa tipi otel ile 1 adet restoran yapılacak. Ordu mimarisine uygun hazırlanan proje kapsamında her katı ayrı daire olacak şekilde 227 metrekarelik 3 adet, 3 katlı A tipi villa ve 2 adet 228 metrekarelik tek daireli dubleks B tipi villa yapılacak. 2 kat olarak planlanan restoranın toplam büyüklüğü ise 603 metrekare olacak. Projenin içinde restoran bölümüyle birlikte balkon, teras ve çocuk oyun alanları da yer alacak. - ORDU