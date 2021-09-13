-BOZSİAD BAŞKANI ÖZTEKİN'DEN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 13 2021, 12: 19

BOZSİAD Başkanı Hakkı Öztekin ve yönetim kurulu üyeleri, Başkanımız Bakkalcıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

-BOZSİAD BAŞKANI ÖZTEKİN'DEN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET

BOZSİAD Başkanı Hakkı Öztekin ve yönetim kurulu üyeleri, Başkanımız Bakkalcıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Bozüyük Sanayici ve İş Adamları Derneğinin geçtiğimiz ay yapılan genel kurul toplantısında başkan seçilen BOZSİAD Başkanı Hakkı Öztekin ve yönetim kurulu üyeleri Başkanımız Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkanımız Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet eden Öztekin ve beraberindekiler çalışmaları hakkında bilgi verdi. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunan ziyarette Başkanımız Bakkalcıoğlu BOZSİAD Başkanı Öztekin ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Öztekin'e ziyaretin anısına plaket takdiminde bulunan, Nutuk ve Türk Bayrağı hediye eden Başkanımız Bakkalcıoğlu, Öztekin ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde kolaylıklar diledi.

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-BOZSİAD BAŞKANI ÖZTEKİN'DEN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET

BOZSİAD Başkanı Hakkı Öztekin ve yönetim kurulu üyeleri, Başkanımız Bakkalcıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Bozüyük Sanayici ve İş Adamları Derneğinin geçtiğimiz ay yapılan genel kurul toplantısında başkan seçilen BOZSİAD Başkanı Hakkı Öztekin ve yönetim kurulu üyeleri Başkanımız Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkanımız Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet eden Öztekin ve beraberindekiler çalışmaları hakkında bilgi verdi. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunan ziyarette Başkanımız Bakkalcıoğlu BOZSİAD Başkanı Öztekin ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Öztekin'e ziyaretin anısına plaket takdiminde bulunan, Nutuk ve Türk Bayrağı hediye eden Başkanımız Bakkalcıoğlu, Öztekin ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde kolaylıklar diledi.

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