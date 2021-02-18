Bozova'da sobadan zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedaviye alındı
18.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:59
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi, hastanede tedaviye alındı.
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi, hastanede tedaviye alındı.
Koçhisar Mahallesi'nde dün gece sobalarını yaktıktan sonra uyuyan Aslan ailesi fertlerine ulaşamayan yakınları eve gitti. Evde baygın halde bulunan Aslan ailesinin fertleri, çağırılan ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL