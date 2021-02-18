Bozova'da sobadan zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedaviye alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bozova'da sobadan zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedaviye alındı

18.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:59
Bozova'da sobadan zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedaviye alındı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi, hastanede tedaviye alındı.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Koçhisar Mahallesi'nde dün gece sobalarını yaktıktan sonra uyuyan Aslan ailesi fertlerine ulaşamayan yakınları eve gitti. Evde baygın halde bulunan Aslan ailesinin fertleri, çağırılan ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Hande Erçel Meryem Uzerli İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Metin Oktay Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bozova'da sobadan zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedaviye alındı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 15:05:01. #1.16#
title