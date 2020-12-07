Bozova'da arazi kavgası: 1'i ağır 6 yaralı
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Bozova'da arazi kavgası: 1'i ağır 6 yaralı

07.12.2020 22:22 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:26
Bozova'da arazi kavgası: 1'i ağır 6 yaralı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Özgören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede oturan akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Daha önceden aralarında husumet bulunan aile üyeleri arasındaki tartışma silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Fevzi Doğan, Mehmet Doğan, Mahmut Doğan, İbrahim Doğan, Halil Doğan ile İsmail Doğan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fevzi Doğan'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Olayın ardından jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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