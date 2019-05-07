Bozoklar'dan Şahin'e Sevgi Seli

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle ziyaretleri kapsamında gittiği Bozoklar Mahallesinde büyük sevgi ve coşkuyla karşılaştı.

Başkan Fatma Şahin, 31 Mart yerel seçimler sonrası sıklaştırdığı mahalle ziyaretlerinde sıradaki durağı Bozoklar ve Üçoklar Mahallesi oldu. Bozoklar Mahallesi sakinleri, başkan Şahin'i mahalle girişinde alkışlarla karşıladı. Şahin'e "Hoş geldin" diyen Bozoklar, yeni dönemde yürüteceği çalışmalarda başkana destek sözü verdi. Kadınların yoğun ilgisinden memnun kalan Şahin, sık sık mahalle sakinleriyle günün anısına fotoğraf çektirdi. Her fırsatta halkın arasına karışan ve dertleriyle birebir ilgilenen başkan Fatma Şahin, Bozoklar ve Üçoklar Mahallesinin sorunlarını dinledi. Şahin, sorunların çözümüne yönelik talimatlar verdi. Ziyaretinin ilk durağı olan Üçoklar Mahalle Muhtarlığında yeniden muhtar seçilen Mehmet Yeltekin'i tebrik etti, mahallenin eksiklikleri hakkında bilgi aldı. Şahin, daha sonra Mücahit Eşref Caddesi esnafını ziyaret etti. Ardından Bozoklar Mahallesi'ne geçen başkan, büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Mahalle sakinleri, Mahalle Muhtarlığına kadar başkan Şahin'e eşlik etti. Yeni seçilen Mahalle Muhtarı Kemal Özpay'a "hayırlı olsun" dedi.

Bozoklar Mahalle sakinlerinden Ayten Arık, "Başkan Şahin'e geldiği için çok teşekkür ediyorum, burada çok seviliyor komşularımızla hep ona destek olduk olacağız. Buraya geldiğinde adeta kucak açtık kendisine sevgimizi verdik. Çalışmalarından çok memnunuz, sağ olsunlar var olsunlar" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Hatice Demir ise "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Fatma Hanımı ve diğer başkanlarımızı çok seviyoruz. Çok memnunuz, kendisini aramızda gördüğümüzden dolayı çok memnunuz. Başarılarının devamını diliyoruz. Kendisini karşılamamızdaki bu kalabalık daha az. Ramazan'dan dolayı ve haberi olmayanlar gelemedi. Kendisi burada çok seviliyor bu sevgiden daha fazlasını hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirten Hatice Özpay, "Güzel bir ziyaret oldu. Geldiği için Allah razı olsun neşesini getirdi mahalleye. İyi kötü desteğini esirgemedi bizden. Kendisini sevdiğimiz için arkadaşlarımızla beraber karşılamaya geldik. Kendisine desteğimiz tam" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA