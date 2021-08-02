Bozok Yaylasında bal hasadı başladı
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Bozok Yaylasında bal hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Haberler | Ekonomi

Bozok Yaylasında bal hasadı başladı Yozgat'ta bin bir çeşit bitkinin süslediği alanlara kovanlarını bırakan arıcılar, yıl boyunca emek verdikleri balın hasadını yapmanın heyecanını yaşıyor.

Bozok Yaylasında bal hasadı başladı

YOZGAT - Yozgat'ta bin bir çeşit bitkinin süslediği alanlara kovanlarını bırakan arıcılar, yıl boyunca emek verdikleri balın hasadını yapmanın heyecanını yaşıyor.

Zengin çiçek florası ile dikkat çeken ve özellikle gezginci arıcıların da mekanı haline gelen Bozok yaylasında bal hasadı başladı. Yozgat'ın Sorgun ilçesi Aşağıcumafakılı köyünde yaşayan ve 20 yıl önce arıcılığa başlayan ev hanımı İhsaniye Arslan'da bir yıl boyunca emek verdiği balın hasadına başladı. Yaklaşık 230 kovan arı ile üretime devam eden Arslan, yılda bir ton üzerinde bal üretiyor. Günlük ev işlerini yaptıktan sonra kovanların bulunduğu bölgeye giden Arslan, gün boyu arı ve kovanların bakımını yapıyor. Organik doğal balın pazar sıkıntısı bulunmazken Sorgunlu Hanımağa ismi ile Türk Patent Enstitüsünden ürettiği balın patentini alan Arslan, Türkiye'nin dört bir yanına satış yapıyor.

Bal üreticisi İhsaniye Arslan, petekli ve süzme balın kilosunu 120, karakovan balının kilosunu ise 170 liradan satışa sunuyor.

3 kovan arı ile arıcılığa başladığını belirten İhsaniye Arslan, "3 kovan arı ile bu işe başladım. Şu an 230 kovan arımız var bal üretiyoruz, organik bal üretiyoruz. Balımız tescillendi patentimiz var. Yılda 1 ton bal üretiyoruz. Bizim pazar sıkıntımız yok, ülkenin her tarafına Avrupa'ya dahi ballarımız gidiyor. Kargo ile anlaşmamız var" dedi.

Bal hasadının ağustos ayı sonu itibariyle biteceğini de söyleyen Arslan, "Bal hasadı bugün itibariyle başladı. Ağustos ayının sonu ile bal hasadı sona erer. Petekli ve süzme balın kilosunu 120, karakovan balının kilosunu ise 170 liradan satışa sunuyoruz. Arı ile uğraşmak çok güzel, ben arılarla çalışmayı çok seviyorum. Onları çok gibi seviyorum çocuk gibi onlarla uğraşıyorum" şeklinde konuştu.

Bozok Yaylasında bal hasadı başladı
Bozok Yaylasında bal hasadı başladı
Bozok Yaylasında bal hasadı başladı
Bozok Yaylasında bal hasadı başladı
Bozok Yaylasında bal hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül

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