Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri fidan dikti

YOZGAT (AA) - Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri Sorgun'da fidan dikti.

Öğrenciler, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ile birlikte eski maden sahasına fidanları toprakla buluşturdu.

Ekinci, gazetecilere, eski maden sahasına kuracakları parkın Türkiye'nin en büyük parklarından olacağını söyledi.

Alanı üniversite öğrencileriyle gezdiklerini aktaran Ekinci, "550 bin metrekarelik bu alana sedir ve karaçamdan oluşan 2-2,5 metre boyunda 500 fidan diktik. Peygamber efendimiz, 'Kıyametin kopacağını da bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz' demiş. Biz de bu doğrultuda mümkün olduğu kadar ilçemizi ağaçlandırmaya çalışıyoruz. İç Anadolu'nun incisi olacak tabiat parkımızı sürekli ağaçlandırıyoruz. Projemizi gençlerimize anlattık, taleplerini dinledik ve hep birlikte yeni fidanlar diktik." dedi.

AA / Şahin Özmen - Son Dakika Haberleri

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