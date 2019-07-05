Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi örgencileri mezun oldu

ANKARA - Ankara Hacettepe Üniversitesinde protokol gereği okuyan Bozok Üniversiteli 27 öğrenci mezun oldu

Ankara Hacettepe Üniversitesinde protokol gereği eğitim gören Bozok üniversiteli 27 Tıp örgencisi mezun oldu. Törene Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ ve bir çok aile katıldı.Öğrencilerin ellerindeki pankartlar dikkat çekti. Öğrenciler mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. Aileleri de büyük bir sevinç yaşadı.

Kaynak: İHA