Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karadağ, öğrencilerle çevrim içi buluştu
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Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karadağ, öğrencilerle çevrim içi buluştu

05.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:38
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karadağ, öğrencilerle çevrim içi buluştu

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitenin 15. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında mezun ve eğitim gören öğrencilerle çevrim içi buluştu.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitenin 15. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında mezun ve eğitim gören öğrencilerle çevrim içi buluştu.

Etkinlikte Bozok Üniversitesi mezunları tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak, başarılı olmanın yöntemlerini anlattı.

Rektör Karadağ, üniversitenin mezunları ve eğitim-öğretime devam eden öğrencilerle bağlarını güçlendirmeye devam ettiğini söyledi.

Bozok Üniversitesinin 1 Mart itibarıyla 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde uygulamalı bölümlerde yüz yüze eğitime başladığını belirterek, "Gönül isterdi ki tüm öğrencilerimiz ile eğitim öğretime başlayalım. Pandemi nedeniyle bunu gerçekleştirmedik. İnşallah 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizle üniversitemizde tekrar bir araya gelmek en büyük arzumuz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde özellikle uzaktan eğitim faaliyetlerini güçlendirmeye ve eğitimleri yüz yüze aratmayacak tarzda uzaktan eğitim ile vermeye çalıştıklarını anlatan Karadağ, uzaktan eğitimi çok iyi yöneterek başarılı olduklarını vurguladı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Karadağ, şunları kaydetti:

"Yozgat Bozok Üniversitesi yönetimi olarak hem sizlerin geleceğe daha iyi hazırlanmanız hem de eğitim ve öğretimde daha iyi bir donanıma sahip olmanız için çalışıyoruz. Sizlerin donanımlı ve çok iyi yetişmeniz bizim en büyük önceliğimizdir. Pandemi dönemini fırsata dönüştürerek, öğrenci odaklı bir dönüşüme geçtik. Ön lisans ve lisans yönetmeliğini değiştirerek final ve bütünleme oranlarını kaldırdık. Öğrenci odaklı, onları motive edecek ve sınava mahkum olmasını engelleyecek ve öğrencilerin çok daha yüksek notlarla mezun ve diplomalarının uluslararası görünürlüğe sahip olmalarına olanak sağlayacak bir sistemi hayata geçirdik. Sizler bu ülkenin yarınları ve geleceğisiniz. Bu bayrak yarın sizlere teslim edilecek. Hayalleriniz, beklentiniz ve hedefleriniz varsa, bu hedeflere odaklanmışsanız bu kararlılık sizi başarıya götürecektir. Her birinizin başarılı olacağına yürekten inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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